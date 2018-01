Jedan manje: Zvezda ostaje bez već viđenog pojačanja!?

Plan Crvene zvezde je bio da do kraja prelaznog roka dovede Danijela Aleksića i Milana Jevtovića, a jedan igrač već otpada. Nisu crveno-beli uspeli da prodaju ono što su planirali kako bi zaradili novac za pojačanja. Očekivalo se da će do večeras klub napustiti Ričmond Boaći, Gelor Kanga, Slavoljub Srnić, Mičel Donald i Damjan Le Talek. Na kraju iz ‘Ljutice Bogdana’, bar za sada, je otišao samo Gabonac. To je dovelo do toga da Crvena...