Hjuston pobedio Sakramento, 20 poena Bogdanovića

Beta pre 50 minuta

Košarkaši Hjustona pobedili su noćas Sakramento sa 100:91 i ostvarili 10. uzastopnu pobedu u NBA ligi, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 20 poena za poraženi tim.Hjuston je do 17. pobede u poslednjih 19 utakmica predvodio Džejms Harden sa 28 poena, devet skokova i devet asistencija. Kris Pol u pobedi je učestvovao sa 19 poena, četiri skoka i sedam asistencija, a Klint Kapela postigao je 13 poena uz 11 skokova.U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, koji je za 30 minuta postigao 20 poena, uz četiri skoka, pet asistencija i dve ukradene lopte.Portland je pobedio Golden Stejt sa 123:117 i prekinuo niz od sedam poraza u međusobnim duelima sa šampionima lige. Demjan Lilard predvodio je ekipu do pobede sa 44 poena i osam asistencija, a Si Džej Mekalum dodao je 29 poena.Kevin Durent postigao je 50 poena, uz sedam skokova i šest asistencija u ekipi Golden Stejta. To je peti put da je Durent postigao najmanje 50 poena u jednom meču, a prvi put u ovoj sezoni. Stefen Kari i Klej Tompson postigli su po 17 poena.Los Anđeles Klipersi pobedili su Boston sa 129:119 i ostvarili četvrti trijumf u poslednjih pet utakmica. Deandre Džordan predvodio je Kliperse sa 30 poena i 13 skokova, Tobajas Heris postigao je 21 poen uz osam skokova i pet asistencija, a Danilo Galinari dodao je 20 poena i devet skokova.Srpski košarkaš Miloš Teodosić igrao je 16 minuta, postigao je 10 poena i imao je četiri asistencije i jedan skok. Boban Marjanović nije igrao.U timu iz Bostona najefikasniji je bio Kajri Irving sa 33 poena i osam asistencija. Al Horford postigao je 20 poena, a Markus Moris 13 poena i 11 skokova. Seltiksi su izgubili četvrti put u poslednjih pet utakmica.Košarkaši Oklahome pobedili su Memfis sa 121:114 i ostvarili treću pobedu u poslednjih devet utakmice. Tander su predvodili Pol Džordž sa 28 poena, šest skokova i četiri asistencije i Rasel Vestbruk "tripl dabl" učinkom od 23 poena, 15 asistencija i 13 skokova. To je bio njegov 17. "tripl dabl" u sezoni.Karmelo Entoni dodao je 19 poena za Oklahomu, koja je ubacila 17 "trojki".Memfis je izgubio sedmu uzastopnu utakmicu, a najefikasniji u toj ekipi bio je Endru Herison sa 28 poena, što je njegov rekord karijere.Juta je pobedila Finiks sa 107:97 i ostvarila 11. uzastopni trijumf, Nju Orlenas je pobedio Los Anđeles Lejkerse sa 139:117, dok je Toronto bio bolji od Čikaga sa 122:98 i ostvario sedmu uzastopnu pobedu.Vašington je nadoknadio 27 poena zaostatka i pobedio Njujork sa 118:113, a Filadelfija je pobedila Majami sa 104:102 i nanela mu sedmi poraz u poslednjih osam utakmica.Košarkaši Detroita pobedili su Atlantu sa 104:98 i prekinuli niz od tri poraza, Šarlot je pobedio Orlando sa 104:102, dok je Indijana bila bolja od Bruklina sa 108:103 i nanela mu sedmi uzastopni poraz.