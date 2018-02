Koga briga za Ol-Star, heroj Jokić srušio nekoliko rekorda NBA lige!

Nikola Jokić je neverovatan. Noćas je, u poslednjem meču pred Ol-Star pauzu napravio novi tripl-dabl, 11. u karijeri, ubacio je 30 poena, imao 17 asistencija, 15 skokova, Denver je odneo pobedu iz Milvokija. Srbin je ukrotio "Grčku zver", u velikoj borbi, Adetokumbo je takođe stigao do tripl-dabla, 36 poena, 13 asistencija i 11 skokova. Nikola Jokic (16 PTS, 11 REB, 12 AST) notches his second consecutive triple-double and 11th of his career...