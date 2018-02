Partizanove muke u Lučanima: Crno-beli sa dva igrača više i posle kiksa Stojkovića upisali tri boda (video)

BODOVI su upisani, ali utisak je da niko od crno-belih nije sa osmehom napustio stadion u Lučanima. Partizan je protiv Mladosti bio u nokdaunu od 70. do 84. minuta, a onda je na scenu stupio sudija Aleksandar Vasić. Najblaže rečeno pooštreni kriterijum je gostima pružio priliku da sa igračem više stignu do izjednačenja, a kasnije i sa dva do pobede, pa je grogirani bokser ustao iz konopaca i uz kiseli osmeh podigao ruke visoko u vazduh -...