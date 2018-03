Bogdanović vodio Sakramento do pobede nad Njujorkom

Beta pre 7 sati

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović predvodio je Sakramento u noći između nedelje i ponedeljka do pobede sa 102:99 nad Njujorkom u NBA ligi.Bogdanović je bio najefikasniji u Sakramentu sa 22 poena uz šut sedam od 11 iz igre, za 27 minuta u igri, a imao je i sedam asistencija i po jedan skok i ukradenu loptu.Odlučujuću trojku 1,6 sekundu pre kraja utakmice postigao je Skal Labiler, koji je sa 14 poena uz Bogdanovića bio najzaslužniji za pobedu Sakramenta.Los Anđeles Klipersi su sa 123:120 pobedili Bruklin. Srpski košarkaš Miloš Teodosić dao je 14 poena, imao četiri asistencije i dva skoka za 28 minuta.Boban Marjanović nije ulazio u igru u timu Klipersa, koji su u finišu utakmice pobedili zahvaljujući seriji 13:2.Viktor Oladipo vodio je sa 33 poena Indijanu do pobede nad Vašingonom rezultatom 98:95, a veliku pomoć imao je u Bojanu Bogdanoviću, koji je postigao 20.Vašington, u kom je Bredli Bil bio najbolji sa 22 poena i 11 asistencija, što mu je rekord karijere, zabeležio treći vezani poraz, prvi put ove sezone.Bil je bio najefikasniji u svojoj ekipi, ali je iz igre šutirao samo osam od 27 i promašio je tri šuta pred kraj koji bi eventualno doveli Vašington do izjednačenja.Toronto je savladao Šarlot sa 103:98 i tako zabeležio 11. pobedu u poslednjih 12 utakmica u NBA ligi.Demar Derozan je sa 19 poena bio najefikasniji u ekipi Toronta, a odlično je igrao i Jonas Valančijunas, koji je uz 18 poena imao i 13 skokova. Istakli su se još Serž Ibaka sa 17 i sa 14 Kajl Lauri.Nju Orleans je sa 126:109 pobedio Dalas uz 30 poena Džrua Holideja, 24 Nikole Mirotića i 23 Entonija Dejvisa, koji je imao i 13 skokova.Janis Adetokumbo je sa 35 poena prekinuo lošu seriju Milvokija od četiri poraza. Ta ekipa je rezultatom 118:110 pobedila Filadelfiju, u kojoj se sa 25 istakao Dario Šarić.