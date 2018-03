Denver ubedljiv protiv Sakramenta, Jokić odličan (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Sakramenta sa 130:104, uz još jednu sjajnu partiju srpskog igrača Nikole Jokića.Jokić je za 29 minuta na terenu postigao 20 poena uz 11 skokova i 10 asistencija. On je uz to upisao i dve ukradene lopte i jednu blokadu.Jokiću je to sedmi tripl-dabl od početka sezone, a ukupno 13. u NBA karijeri.Geri Haris je ubacio 21 poen, Džamal Marej 20, a Vilson Čendrled 16 poena za pobednički tim.Na drugoj strani, najefikasniji je bio Badi Hild sa 18 poena. Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović je za 23 minuta na terenu ubacio šest poena, uz jedan skok i tri asistencije.Denver sada ima skor od 37 pobeda i 30 poraza, dok su Kingsi upisali 46. poraz.Košarkaši Hjustona pobedili su Dalas sa 105:82.Hjuston su do pobede vodili Erik Gordon sa 26 i Kris Pol sa 24 poena, uz 12 asistencija, dok je na drugoj strani najbolji bio Dvajt Pauel sa 20 poena.Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobedili su Klivlend sa 127:113.U redovima Lejkersa istakao se Džulijus Rendl sa 36 poena, 14 skokova i sedam uspešnih dodavanja. Ajzea Tomas je dodao 20 poena, devet asistencija i pet skokova.Na drugoj strani, Klivlend je predvodio Lebron Džejms sa 24 poena, 10 skokova i sedam asistencija. Kavalirsi su izgubili četvrti put u poslednjih šest mečeva.Viktor Oladipo je sa 27 poena vodio Indijanu do pobede nad Bostonom od 99:97. Oladipa je najbolje pratio Majls Tarner sa 19, dok je hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović ubacio 14 poena.U redovima Seltiksa najefikasniji je bio Markus Smart sa 20 poena.Košarkaši Filadelfije su slavili protiv Bruklina sa 120:97 predvođeni Džoelom Embidom, koji je meč završio sa 21 poenom.Prethodno je Toronto pobedio Njujork sa 132:106, Čikago ekipu Atlante sa 129:122, dok je Juta slavila protiv Nju Orleansa sa 116:99.Košarkaši Minesote su bili bolji od Golden stejta sa 109:103 uz dobru partiju Nemanje Bjelice, posebno u finišu meča. On je za 40 minuta na terenu postigao 10 poena uz sedam skokova, četiri asistencija, tri ukradene lopte i dve blokade.