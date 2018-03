Konte: Nismo zaslužili poraz od 0:3

Beta pre 4 sata

Trener fudbalera Čelsija Antonio Konte rekao je da njegova ekipa nema za čim da žali u porazu od Barselone u Ligi šampiona, ali da nije zaslužila rezultat 0:3.Čelsi je sinoć na Kamp Nou izgubio od Barselone sa 0:3 u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Londonski tim eliminisan je ukupnim rezultatom 1:4, pošto je u prvom duelu na Stamford Bridžu bilo 1:1."Nemamo za čim da žalimo. Ako pogledate utakmicu, videćete da rezultat nije fer", naveo je Konte, preneli su britanski medij.Dvostruki strelac bio je Lionel Mesi, koji je postigao gol i u prvoj utakmici, a sinoć je mrežu zatresao i Osman Dembele. Mesi je postigao 100 golova u Ligi šampiona, dok je Kristijano Ronaldo iz Real Madrida rekorder sa 117 pogdaka, ali u 14 utakmica više.Konte je rekao da je Argentinac igrač koji je napravio razliku u dvomeču."Radi se o najboljem fudbaleru sveta. On postiže 60 golova u svakoj sezoni, on je super vrhunski igrač", dodao je italijanski trener."Nismo zaslužili poraz od 0:3. Nismo imali sreće. Stvorili smo mnogo šansi, ali ih nismo iskoristili. Moram da budem ponosan na moje igrače, dali su sve od sebe i moramo tako da nastavimo, da pokažemo želju i da se zajedno borimo", naveo je Konte.Golman Čelsija Tibo Kurtoa rekao je da njegova ekipa nije zaslužila da ispadne, ali da su je koštale individualne greške u obe utakmice."Prvi gol... Nisam očekivao da će Lionel Mesi šutirati iz tog ugla i kasno sam skupio noge. To je bila moja greška. Ne mogu da se krijem, moram da budem muško i da kažem da sam kriv", naveo je belgijski golman za BT Sport.Čelsi će imati problema da izbori plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Prve četiri ekipe iz Premijer lige plasiraće se direktno u najelitnije evropsko takmičenje, a Čelsi je peti na tabeli sa četiri boda zaostatka za četvrtoplasiranim Totenhemom.