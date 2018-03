Problemi sa povredama reprezentativaca, naknadno pozvan Nemanja Maksimović

Beta pre 1 sat

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić naknadno je pozvao Nemanju Maksimovića i rekao je danas da ima mnogo problema sa povređenim igračima.Reprezentativci Srbije okupili su se pred dve prijateljske utakmice koje će se igrati protiv Maroka i Nigerije.Probleme sa povredama imaju Sergej Milinković-Savić, Miloš Veljković, Luka Milivojević i Vujadin Savić.Krstajić je na konferenciji za novinare rekao i da postoje problemi sa vizama za Veliku Britaniju za igrače koji su novi na spisku.Kada je reč o mladom golmanu Benfike Miletu Svilaru, koji je nastupao za mladu reprezentaciju Belgije, Krstajić je naveo da postoji obostrana želja."Ima želju, imamo i mi, ali to su tehničke stvari i treba pitati ljude koji se bave tim. Zbog čega nije tu, videćemo u budućnosti", rekao je Krstajić.Govoreći o Luki Joviću, Krstajić je naveo da on i njegov stručni štab prate sve igrače."Radi se o potencijalu koji zavređuje pažnju i koji je budućnost srpskog fudbala. U ovom momentu treba da dobije vizu, ali je bitan za mladu reprezentaciju jer su joj potrebni bodovi", kazao je Krstajić.Selektor je rekao da će rotirati mnogo igrača u predstojeće dve prijateljske utakmice."Moraćemo da rotiramo mnogo igrača jer ćemo morati da znamo na koga ćemo moći da računamo. Biće mnogo bitno da ostavimo što bolji utisak na terenu, ali i rezultat da bismo imali mirniji period. Živimo u zemlji u kojoj su gladni uspeha", kazao je Krstajić.Selektor nije želeo da otkrije u kojoj će formaciji igrati reprezentacija."Ne krijem takve stvari. U ovom momentu nije vreme da otkrivam sistem igre, ali manje-više se neće mnogo menjati ono što smo igrali na azijskoj turneji", rekao je Krstajić.Utakmica protiv Maroka igraće se 23. marta u Torinu, a sa Nigerijom četiri dana kasnije u Londonu.Upitan koliko su Maroko i Nigerija adekvatni protivnici s obzirom na to da u grupi nećemo igrati sa afričkimselekcijama, Krstajić je odgovorio: "Veoma, kad znamo da su učesnici Svetskog prvenstva".