NBA: Teo mora bolje, Bobi treba više – Beli odigrao četvrtinu za pamćenje! (video)

Trojica srpskih košarkaša noćas na NBA parketama, a nijedan nije ostvario pobedu. Jedino je zapaženu ulogu imao Nemanja Bjelica čija je Minesota izgubila od Hjustona sa 129:120. Na samom startu te utakmice igrao se egal koji je trajao do sredine prve deonice, potom je usledila znatno bolja igra Rokitsa koji je serijom stigao do dvocifrenog vođstva već u toj četvrtini, a potom i do maksimalnih plus 25. U finišu meča su se Timbervulfsi spustili...