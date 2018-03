Jokić kao kod kuće u Čikagu, 'naterao' Melouna da progovori srpski (VIDEO)

Beta pre 4 sata

Košarkaši Denvera pobedili su noćas Čikago sa 135:102 i ostali u igri za plasman u plej-of NBA lige, a srpski košarkaš Nikola Jokić u pobedi je učestvovao sa 21 poenom.Denver je imao dobar šut iz igre, 61,4 odsto, a sedmorica njegovih igrača postigli su dvocifreni broj poena. Najefikasniji je bio Pol Milsap sa 22 poena, a Jokić je za skoro 24 minuta postigao 21 poen, uz sedam skokova i pet asistencija. Vilson Čendler postigao je 19, a Džamal Marej i Vil Barton po 16 poena.Denver sada ima skor od 39 pobeda i 33 poraza i nalazi se na jednu i po utakmicu zaostatka za Jutom, koja je na osmom mestu, poslednjem koje vodi u plej-of Zapadne konferencije.Kristijano Felisio bio je najefikasniji u ekipi Čikaga sa 16 poena, a Bobi Portis postigao je 15.Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su Milvoki sa 127:120 i ostali u igri za plasman u plej-of. Deandre Džordan predvodio je Kliperse sa 25 poena i 22 skoka, Ostin Rivers dodao je 22, a Lu Vilijams 19 poena.Srpski košarkaš Miloš Teodosić je za skoro 28 minuta postigao 15 poena, uz četiri asistencije i dva skoka. Boban Marjanović nije igrao.Kris Midlton bio je najefikasniji u ekipi Milvokija sa 23 poena, šest asistencija i četiri skoka. Janis Adetokumbo je u prvom poluvremenu istegao desni skočni zglob i igrao je nešto manje od 17 minuta. On je utakmicu završio sa 12 poena.Klivlend je pobedio Toronto sa 132:129 i prekinuo niz Reptorsa od devet pobeda na gostujućim terenima. Kavalirse je predvodio Lebron Džejms sa 35 poena i 17 asistencija. On nije imao nijednu izgubljeni loptu, a pogodio je tri slobodna bacanja 7,8 sekundi pre kraja utkmice. Kevin Lav postigao je 23 poena i 12 skokova, a Džordž Hil dodao je 22 poena.U ekipi iz Toronta najefikasniji je bio Kajl Lori sa 24 poena, sedam asistencija i četiri skoka, a Demar Derozan postigao je 21 poen uz pet asistencija.Šarlot je pobedio Bruklin sa 111:105 predvođen Dvajtom Hauardom, koji je postigao 32 poena uz 30 skokova. Kemba Voker u pobedi je učestvovao sa 24 poena, od kojih je 10 postigao u četvrtoj četvrtini.U ekipi Bruklina Danđelo Rasel bio je najefikasniji sa 19 poena.Filadelfija je pobedila Memfis sa 119:105, a San Antonio je pobedio Vašington sa 98:90 i ostvario peti uzastopni trijumf. Nju Orleans je pobedio Indijanu sa 96:92 i ostvario treću uzastopnu pobedu, dok je Majami bio bolji od Njujorka sa 119:98 i ostao sedmi u trci za plasmanom u plej-of Istočne konferencije.Jokićeve igre "naterale" su trenera Denvera Majka Melouna da progovori na srpskom i kaže da je "Jokić naš najbolji igrač".

Nuggets coach Michael Malone showed off his Serbian after tonight’s game in Chicago, which came in front of a strong contingent of Serbian/Nikola Jokic fans. “Nikola is our best player and we love him,” he said. Yes, in Serbian (via @AltitudeTV) pic.twitter.com/xBmC0myPJR

— Harrison Wind (@HarrisonWind) March 22, 2018