Kraj za srpski dubl u Majamiju: Novak i Viktor dobili prvi set pa posustali

Samo nekoliko sati pošto je okončao takmičenje u singl konkurenciji, Viktor Troicki je u prvom kolu završio učešće i u dublu mastersa u Majamiju. Troicki je u paru sa Novakom Đokovićem poražen od hrvatsko-austrijskog para Mektić/Peja 6:4, 5:7, 3:10. Srpski dubl loše je počeo meč, gubio je 4:1, ali je onda naizao pet gemova i uz dva brejka došao do vođstva u setovima. Drugi set je bio potpuno izjednačen do same završnice, kada su Mektić i Peja...