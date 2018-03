Cedevita pobedila Budućnost i izborila majstoricu

Beta pre 3 sata

Košarkaši Cedevite izjednačili su na 1:1 u polufinalnoj seriji plej-ofa ABA lige, pošto su danas u Zagrebu pobedili Budućnost sa 82:75 (23:17, 21:16, 17:19, 21:23).Cedevitu je do pobede predvodio Demetris Nikols sa 25 poena, dok je Filip Krušlin dodao 13, a Vil Čeri ubacio je 10.U ekipi Budućnosti istakao se Kajl Gibson sa 20 poena, dok je Nikola Ivanović postigao 14, a Nemanja Gordić ubacio je 12.Cedevita je energetski znatno bolje odigrala današnji meč, nego pre nedelju dana u Podgorici, kada je pretpela poraz u samoj završnici.Hrvatski tim je utakmicu praktično prelomio u finišu prve i početkom druge četvrtine kada je serijom 22:0 došao do dvocifrene prednosti.Budućnost je od tog trenutka konstatno imala veliki zaostatak, ekipa Aleksandra Džikića je jedino u poslednjoj deonici uspela da dođe do jednocifrenog ostatka, ali nije imala snage za preokret.Treća utakmica između Budućnosti i Cedevite igraće se naredne nedelje u Podgorici, a tačan termin odigravanja biće naknadno određen.