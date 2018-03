ATP majami: Kraj za Lajovića

Dušan Lajković završio je takmičenje na Mastersu u Majamiju, pošto je bolji od njega bio Nik Kirjos. Kirjos je rezultatom 6:4, 6:1 savladao srpskog tenisera na Ki Biksejnu za samo 50 minuta igre. U prvom setu borba je bila ravnopravna do devetog gema, kada je Kirjos oduzeo servis našem teniseru, a potom došao do 6:4. Drugi set započeo je dominacijom Kipranina, lako je stigao do 4:0, pa je bez većih problema priveo meč kraju za 6:4, 6:1 i...