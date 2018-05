Nagrada za kraj sezone

PARTIZAN - 15. put! Još iz vremena Kupa maršala Tita, pa do Kupa samostalne Srbije, crno-beli se nikada nisu tri puta uzastopno kitili ovim peharom. do preksinoć, do finala u Surdulici protiv Mladosti iz Lučana. Pobeda od 2:1 je rezultat kvalitetnije igre, preokreta u režiji Marka Jankovića i Saše Zdjelara i zrelije i upornije igre, ali i straha da sezona ne ostane upamćena kao fijasko. Ovako, posle vođstva Lučanaca, ekspresnog izjednačenja...