Rolan Garos: Lajović pobedom započeo takmičenje

Dušan Lajović pobedom je otvorio Rolan Garos, pošto je nakon 95 minuta igre savladao Jiržija Veselog sa 3:0 u setovima. Do šestog gema prvog seta oba tenisera bila su poravnata, da bi u osmom gemu Lajović napravio brejk, poveo 5:3, a potom na svoj servis došao do 1:0 u setovima. Drugi set je otvorio sa dva vezana brejka, stigao do 4:0, a potom još jednom oduzeo servis za 6:1 i duplirao prednost. Treći deo igre bio je preslikan prvi, ponovo je...