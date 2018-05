Stota utakmica u sezoni, kralj košarke igraće ih još, bez Lebrona finale ne postoji!

Igraće još za Klivlend, makar finalnu seriju. Za njega je to osmo finale u nizu. Lebron je sa 35 poena, 15 skokova i 9 asistencija vodio Kavse do pobede u majstorici i velikog finala. Na kraju 87:79, mnogo tenzija, ali je jedan od najvećih igrača u istoriji presudio. Boston je prvi put izgubio u plej of ove sezone na svom terenu i to znači kraj nade. Lebron je odigrao svih 48 minuta, ubacio 12 poena u poslednjoj četvrtini i prelomio...