Lopetegi već napustio Rusiju, ovo je novi španski selektor!

Rubijales, predsednik saveza je za pet minuta smenio Lopetegija iako je svlačionica bila protiv, a i Fernando Jero, sportski direktor ga je ubeđivao da to ne čini. Jednostavno, on je prihvatanje ponude Reala dva dana pred prvenstvo i par nedelja pošto je Lopetegi produžio ugovor smatrao za izdaju i neozbiljnost i odmah reagova, dva dana pre debija na Mundijalu. Španci su pokazali kako to rade velike nacije, jednostavno, nisu želeli da...