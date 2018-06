Poraz odbojkaša od SAD, večeras protiv Irana

Beta pre 2 sata

Odbojkaška reprezentacija Srbije pretrpela je poraz na startu četvrtog vikenda Lige nacija, pošto je rano jutros u Hofman Estejtsu izgubila od SAD sa 3:0 (25:22, 25:16, 25:14).Srbija je tako upisala četvrti poraz u deset utakmica i trenutno je osma na tabeli, dok je SAD na četvrtom mestu sa skorom 8/2.Izabranici Nikole Grbića su ozbiljan otpor domaćinu pružili jedino u prvom setu. Vodila se izjednačena borba do završnice, kada su SAD uspele da se odvoje i set dobiju sa 25:22.Tokom preostala dva seta Amerikanci su nedostižnu prednost stvorili posle drugog tehničkog tajm auta, pa su u drugom setu (16:12) Srbiji do kraja prepustili samo četiri poena (25:16), a u trećem setu dva (16:12, 25:14).Uroš Kovačević je bio najbolji u redovima Srbije sa sedam poena, šest je upisao Marko Ivović, a Srećko Lisinac poen manje. SAD je do pobede vodio Aron Rasel sa 14 poena, dok je Metju Anderson upisao 13.Srbija će večeras u dugom kolu igrati protiv Irana od 21.00, a u poslednjem kolu protiv Poljske u nedelju od 19.00.