Šokantno obrazloženje: Iz sobe sugerisali da se pregleda snimak, sudija Brih odbio

„VAR je automatski premotao snimak tokom utakmice Srbije i Švajcarske. ’Tiha provera‘ je završena i sugerisano je sudiji Brihu da zvanično pregleda snimak. Samo glavni sudija može da zatraži zvaničan pregled kako bi potvrdio svoju odluku. A ovom prilikom je bio zadovoljan svojom odlukom na terenu!“, stoji u saopštenju VAR-a. VAR automatically checked the tussle during the #SRBSUI match. A silent check was completed & an OFR review...