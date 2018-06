Francuska je Hamiltonova

Hamilton je na Velikoj nagradi Francuske došao do tće pobede ove sezone, a 65. u karijeri i ponovo e preuzeti vodeće mesto u generalnom plasmnu. BREAKING: @LewisHamilton wins the #FrenchGP and retakes the lead in the 2018 Drivers’ Championship #F1 pic.twitter.com/zKCBD8LfeQ Drugo mesto pripalo je Maksu Ferstapenu, vozaču Red Bula, dok se na trećem stepeniku na podijumu našao njegov klupski kolega Kimi Raikonen. Nakon kazne i početnih...