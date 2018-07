Krajinović završio učešće na Vimbldonu

Beta pre 2 sata

Srpski teniser Filip Krajinovič eliminisan je sa trećeg grend slema u sezoni, pošto je danas u prvom kolu Vimbldona izgubio od Čileanca Nikolasa Harija u četiri seta, 6:3, 3:6, 7:6 (5) i 6:4.Hari je u njihovom prvom međusobnom duelu do pobede došao posle dva sata i 35 minuta igre.Čileanac će u drugom kolu Vimbldona igrati protiv boljeg iz duela između Litvanca Rikardasa Berankisa i Amerikanca Mekenzija Mekdonalda.Krajinović je u prvom setu pružio solidan otpor 66. teniseru na ATP rang-listi, ali je Hari u četvrtom gemu uspeo da mu oduzme servis, a kasnije se ispostavilo da mu je taj brejk bio dovoljan za vođstvo od 1:0 u setovima.U drugom setu Krajinović je slavio istim rezultatom kao Čileanac u prvom, 6:3, a do jedinog brejka stigao je u šestom gemu.Treći set doneo je najviše uzbuđenja, Krajinović je prvi stigao do brejka, poveo je sa 4:3, ali je Hari odmah uzvratio istom merom, pa je potom taj period igre okončan u taj-brejku u kom se Čileanac bolje snašao i slavio sa 7:5.Izgubljen treći set delimično je uticao na igru 30. igrača na ATP rang-listi, iako je prvi došao do brejk lopte, nije uspeo da je realizuje i stekne prednost, što je Čileanac iskoristio i odmah potom u petom gemu oduzeo servis Krajinoviću.Hari je sigurnim servis gemovima čuvao stečenu prednost i tako izborio plasman u drugo kolo Vimldona.