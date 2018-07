Đoković u osmini finala Vimbldona

Beta pre 2 sata

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je večeras pobedio Britanca Kajla Edmunda sa 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.Đoković je do četvrte pobede nad Edmundom u njihovom petom međusobnom duelu stigao posle dva sata i 56 minuta igre.Obojica tenisera su bila sigurna na svoj servis na početku meča, a prvi do brejka stigao je Edmund u sedmom gemu. Đoković je u narednom imao brejk loptu i priliku da odmah uzvrati, ali je nije iskoristio, pa je Britanac poveo sa 1:0 u setovima.I u drugom setu je viđen samo jedan brejk, ali ga ovog puta napravio Đoković. On je u osmom gemu oduzeo servis Edmundu, a u narednom ga je potvrdio za 1:1.Đoković je odlično počeo treći set, napravio je brejk u prvom gemu, a dobru igru u tom delu meča potvrdio je novim brejkom, u sedmom gemu.Nekada prvi teniser sveta je u sedmom gemu četvrtog seta propustio četiri brejk lopte, ali to ga nije poremetilo, baš kao ni velika greška sudija u tom gemu. Ono što mu nije tada pošlo za rukom jeste u devetom gemu kada je uspeo da oduzme servis Edmundu.Protivnik srpskog tenisera u osmini finala biće Rus Karen Hačanov koji je ranije danas slavio protiv Amerikanca Frensisa Tijafoa. Biće to prvi međusobni duel Đokovića i Hačanova.