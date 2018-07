Genije Novak, ovako je prokomentarisao meč Iznera i Andersona!

Do kada misle da igraju Kevin Anderson i Džon Izner? Meč obara sve rekorde, ovo je najduže polufinale u istoriji Vimbldona, kao i najduži meč na Centralnom terenu. U ovom trenutku traje preko 6 sati, trenutno je 22:21 bez brejka. Nakon ovog meča bi trebalo da teren da izlete Novak i Rafa Nadal, ali je pitanje da li će to biti slučaj danas zbog dužine ovog meča. Kako Novak ubija vreme? Evo kako, igra klikere. Meanwhile Novak is playing...