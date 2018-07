Luis Hamilton pobedio u trci za Veliku nagradu Nemačke

Beta pre 5 sati

Vozač Mercedesa Luis Hamilton pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Nemačke i preuzeo prvo mesto u generalnom plasmanu od Sebastijana Fetela iz Ferarija, koji nije završio trku.Hamilton je ostvario četvrtu pobedu u sezoni, a 66. u karijeri. On je trku u Hokenhajmu počeo sa 14. mesta, ali je zahvaljujući dobroj vožnji, ali i tome što je do tada vodeći Fetel u 52. krugu izleteo sa staze, uspeo da ostvari važnu pobedu u šampionatu.Hamilton je pobedio rezultatom sat, 32 minuta, 29,845 sekundi.Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Valteri Botas sa zaostatkom od 4,535 sekundi, a treći je bio Kimi Raikonen iz Ferarija sa 6,732 sekunde zaostatka.Vozač Red Bula Maks Verstapen zauzeo je četvrto mesto, peti je bio Niko Hulkenberg iz Renoa, a šesto mesto zauzeo je Roman Grožan iz Hasa. Bodove su još osvojili vozači Fors Indije Serhio Peres i Esteban Okon, Markus Erikson iz Zaubera i Brendon Hartli iz ekipe Toro Roso.Hamilton sada ima 188 bodova u generalnom plasmanu, 17 više od Fetela. Takođe, Mercedes je od Ferarija preuzeo prvo mesto u generalnom plasmanu konstruktora od Ferarija i sada ima osam bodova više.Fetel je krenuo sa pol pozicije, pokušao je Botas da ga pretekne, ali je Nemac uspeo da zadrži prvo mesto. Za njim su vozili Botas, Raikonen, Verstapen i Magnusen. Hamilton je lošije startovao, pao je za jednu poziciju, na 15. ali je ubrzo uspeo da pretekne Eriksona, Sirotkina i Okona i popeo se na 12. mesto.Fetel je u tim trenucima bio najbrži na stazi, a Hamilton je bez problema obišao Alonsa a ubrzo i Leklera i našao se na 10. mestu. Do osmog kruga uspeo je da nadoknadi šest pozicija i popeo se na osmo mesto, dok je u 14. krugu zauzimao peto.Dobro je vozio i Rikardo, koji je startovao sa 19. mesta, ali se popeo na 10. Raikonen je kao trećeplasirani otišao u boks u 15. krugu i na stazu se vratio ispred Hamiltona na četvrto mesto.Do 23. kruga Fetel je stekao 4,3 sekunde prednosti nad Botasom, a iza je vozio Verstapen, sa 11 sekundi zaostatka za vodećim. Nemac je tri kruga kasnije otišao na zamenu guma i na stazu se vratio kao četvrti ispred Hamiltona. Botas je tada preuzeo vođstvo, ali je i on otišao u boks u 29. krugu i vratio se iza Hamiltona, a vođstvo je tada preuzeo Verstapen.Holanđanin je krug kasnije otišao na zamenu guma, prvi je tada bio Raikonen, a zatim se u 28. krugu Rikardo zaustavio pored staze, pošto je izgubio snagu u motoru. To je drugi put u poslednje četiri trke da Rikardo nije završio trku.Prva dva mesta zauzimao je dvojac Ferarija Raikonen i Fetel, a iza njih vozio je Hamilton, koji nije išao na zamenu guma. Fetel se zatim požalio ekipi putem radija da gubi vreme iza Raikonena i da uništava gume. Raikonenu se odmah obratila ekipa i poručila mu da obojica moraju da čuvaju gume, a na dodatno pitanje Finca da pojasne šta treba da uradi, rečeno mu je da propusti klupskog kolegu, pa ga je Fetel lako obišao u 39. krugu.U 43. krugu Hamilton je otišao na zamenu guma i na stazu se vratio kao peti, iza Verstapena. Posle toga je počela kiša na stazi u Hokenhajmu, pojedini vozači otišli su na zamenu guma među kojima i Verstapen u 47. krugu i vratio se iza Hamiltona, na peto mesto. Holanđanin je dva kruga kasnije ponovo otišao na zamenu guma, ali je ostao peti, ispred Magnusena.Botas je u tim trenucima napadao Raikonena za drugo mesto, a uzbrzo je vozač Ferarija pogrešio i izgubio poziciju. Zbog kiše na stazi bolidi su se klizali i nastala je prava gužva a u jednom trenutku podigla se i prašina na stazi.U 52. krugu sa staze je izeleteo do tada vodeći Fetel i udario u zaštitnu ogradu, pa prvi put u sezoni nije završio trku. Vozilo bezbednosti je izašlo na stazu, a vodeći Botas je odmah otišao na zamenu guma. Mehaničari nisu bili spremni, pa se Finac duže zadržao u boksu i vratio se na treće mesto iza Raikonena i Hamiltona.Hamiltona su posle toga pozvali na zamenu guma, on je krenuo ka boksu ali su se u Mercedesu predomislili, pa je aktuelni šampion prešao preko trave i vratio se na stazu.Raikonen je u 54. krugu otišao u boks, a vođstvo je preuzeo Hamilton ispred klupskog kolege. Trka je nastavljena u 58. krugu, Botas je napao Hamiltona, a svetski šampion se jedva odbranio i zadržao vođstvo.Iz Mercedesa je tada stigla poruka Botasu, uz izvinjenje, da zadrži svoju poziciju. Do kraja nije bilo promena, pa je Hamilton ostvario važnu pobedu za novo vođstvo u generalnom plasmanu.Naredna trka, pred jednomesečnu pauzu u šampionatu, na programu je naredne nedelje za Veliku nagradu Mađarske, na Hungaroringu.