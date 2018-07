Danilovićeva u drugom kolu turnira u Moskvi

Beta pre 4 sata

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo turnira u Moskvi, pošto je danas u prvom pobedila Slovakinju Anu Karolinu Šmidlovu u dva seta, 6:2 i 6:4.Danilovićeva je do drugog trijumfa u isto toliko duela sa Slovakinjom, 83. teniserkom na WTA listi došla posle sat i 14 minuta igre.Srpska teniserka je do glavnog žreba u Moskvi došla kao "srećni gubitnik" kvalifikacija, a u prvom kolu protiv Šmidlove iskoristila je ukazanu šansu.Ona je u prvom setu dvaput oduzela servis rivalki i došla do vođstva od 1:0 u setovima.Drugi set doneo je mnogo više uzbuđenja, Šmidlova je pronašla ritam, ali nikako nije uspevala da sačuva svoj servis. Viđeno je čak sedam brejkova, od čega je Danilovićeva napravili četiri.Danilovićeva će u drugom kolu turnira u Moskvi igrati protiv Estonke i osmog nosioca Kaje Kanepi koja je u prvom kolu pobedila domaću takmičarku Veru Zvnoarjevu.