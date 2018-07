Zvezdaši zauvek u srcu: Bivši kapiten se emotivnom porukom oprostio od navijača (foto)

Ovaj igrač bio je jedan od miljenika navijača kluba sa Marakane. Mičel Donald pronašao je klub u kojem će nastaviti karijeru. On kao slobodan igrač iz redova šampiona Srbije čiji je dres nosio prethodne tri sezone prelazi u tursku Malatiju. Defanzivni vezista dugo se pominjao kao pojačanje ovog tima za koji igra i naš Danijel Aleksić. Donald se porukom pozdravio sa navijačima Zvezde. NEXT CHAPTER✔️ 44 GELIYORUM❤️ i want to thank all...