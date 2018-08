Zvezdaši, spremite se: Evo kako možete doći do karte za jednu od najvažnijih utakmica sezone

Pred Crvenom zvezdom i nastupom u Ligi šampiona se nalaze još dve prepreke. Prva sledeća, ujedno i najvažnija je meč sa Spartakom iz Trnave. Karte za ovu utakmicu biće puštene u prodaju u četvrtak, 2. avgusta. Blagajne stadiona „Rajko Mitić“ u četvrtak će raditi od 12,00 do 18,00 časova. U petak, blagajne će biti otvorene od 10,00 do 18,00, a u subotu od 10,00 do 16,00 časova. U nedelju blagajne neće raditi, a u ponedeljak će radno vreme biti...