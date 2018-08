Partizan se s golom prednosti vraća u Beograd s gostovanja Nordsjelandu

Beta pre 20 minuta

Fudbaleri Partizana pobedili su večeras u gostima Nordsjeland sa 2:1 u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evropa.Golove za Partizan na stadionu Farum park postigli su Rikardo Gomeš u 10. minutu i Goran Zakarić u 64, dok je strelac jedinog pogotka za dansku ekipu bio Matijas Rasmunsen u 71.Crno-beli, na čijoj klupi je debitovao novi trener Zoran Mirković, tako su ostvarili pozitivan rezultat pred revanš u Beogradu, koji će se igrati za nedelju dana na stadionu u Humskoj od 20.30.Partizan je odlično počeo meč pred oko 5.000 navijača u Farumu i već u trećem minutu je imao priliku koju je započeo debitant Zakarić, a slabo završio Danilo Pantić. Međutim, samo sedam minuta kasnije crno-beli su ipak stigli do prednosti.Pantić je izveo korner s leve strane, a Rikardo je bio najbolji u skoku i glavom poslao loptu u mrežu Nordsjelanda.Nordsjeland je u 12. minutu uputio prvi šut ka golu Partizana, ali Vladimir Stojković bio je na mestu posle udarca Bartoleca sa oko 18.Do kraja poluvremena Partizan je kontrolisao igru, pretio je preko Miletića i Zakarića, a najbolju šansu propustio je Marko Janković u 44. minutu. Rikardo je izbacio Jankovića u prostor, on je šutirao sa desetak metara, ali je golman danskog kluba bio na pravom mestu.Nordsjeland je imao inicijativu na početku drugog poluvremena, ali nije bilo opasnosti po gol Stojkovića.Partizan je čekao svoju šansu i dočekao je u 64. minutu. Posle dobrog dodavanja Jankovića, Zakarić je utrčao u kazneni prostor, iskoristio grešku odbrane domaće ekipe i pogodio na svom debiju za crno-bele.Domaća ekipa je nakon tog gola Partizana još snažnije krenula u napad i to se isplatilo nakon samo šest minuta kada je Rasmusen iskoristio grešku Miletića i smanjio na 1:2.Nordsjeland je do kraja meča na sve načine pokušavao da da stigne do izjednačenja, ali u tome nije uspeo, pa Partizan na revanš u Beogradu dočekuje sa prednošću.