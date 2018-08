Novak Đoković: Ne raduju me porazi, ali bolje sada nego na us openu

Novak Đoković izjavio je da ga frustriraju porazi u ranim fazama Masters turnira, poput jučerašnjeg u Torontu od Stefanosa Cicipasa. Srpski teniser je podvukao da je sada još motivisaniji da osvoji jedini turnir koji do sada nikada nije, a to je naredni Masters u Sinsinatiju. – Porazi me ne raduju, pogotovo kada dođu u ovim fazama turnira. To me frustrira, ali moram da nastavim dalje. Sledeći turnir na kom ću igrati je Sinsinati, jedini...