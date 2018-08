Milojević: Spartak je u prednosti, ali mi verujemo u našu najbolju utakmicu

Beta pre 3 sata

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je slovački Spartak iz Trnave, pred revanš u kvalifikacijama za Ligu šampiona, u prednosti zbog postignutog gola u Beogradu, ali je istakao da se njegova ekipa ne opterećuje time."Ovo je drugo poluvreme utakmice, drugih 90 minuta. Došli smo da odigramo dobru utakmicu. Spremali smo kao i za sve ostale utakmice.. Sve što sam rekao pre utakmice u Beogradu za ekipu Spartaka, to stoji. Oni su jedna kompaktna i dobra ekipa, znaju šta hoće, agresivni su i to se pokazalo u Beogradu", rekao je Milojević novinarima u Trnavi.Crveno-beli će sutra gostovati u Trnavi ekipi Spartaka u trećem kolu kvalifikacija. Prošlog utorka u Beogradu bilo je nerešeno 1:1."Sigurno je da je u ovom trenutku Spartak u prednosti, baš zbog tog gola u Beogradu. Mi se ne opterećujemo tim. Pokušaćemo da pružimo ono što smo i do sada. Daćemo sve od sebe. I ono što je na nama, a to je da odigramo najbolju moguću utakmicu, a na kraju ćemo videti kakav će rezultat biti", rekao je Milojević.On nije želeo da komentariše individualne kvalitete igrača Spartaka, ali je kazao da veruje u svoj tim, kao i da "ne bi bio na ovom mestu da ne veruje"."Niti se mi vodimo kao favoriti, niti me to interesuje, ali očigledno postoji strategija... Neće nas zavarati njihove priče. Koncentrisani smo na sebe i potrudićemo se da uradimo baš ono što planiramo", rekao je Milojević.Zvezda sutra od 20.30 gostuje Spartaku u Trnavi u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.