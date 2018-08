Novak Đoković: Želim da upišem svoje ime zlatnim slovima u istoriji tenisa!

Ukoliko večeras savlada Rodžera Federera u finalu turnira u Sinsinatiju, postaće prvi čovek ikada koji je osvojio sve Masterse. Deli ga samo jedna pobeda od ‘Zlatnog Mastersa’ i to ga, kako sam kaže, dodatno motiviše. – Motiviše me to, Federer i Nadal su blizu, jedan ili dva turnira ih dele od svih mastersa. Već nekoliko godina dolazim ovde i priča se o tome. Motivisan sam i želim da upišem svoje ime zlatnim slovima u istoriji tenisa. Nadal...