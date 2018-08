Sudar titana u Sinsinatiju: Đokoviću na putu do istorije stoji Federer

Švajcarski teniser Rodžer Federer biće rival Novak Đokoviću u finalu Mastersa u Sinsinatiju, nakon što mu je Belgijanac David Gofan predao polufinalni duel, pri rezultatu 7:6 (7:3), 1:1. Federer je do sada osvojio sedam titula u Sinsinatiju, a dobio je svih sedam finala, od čega tri protiv Đokovića. Pročitajte još: ĐOKOVIĆEV ŠESTI POKUŠAJ: Ne opterećuje me činjenica da nikada nisam osvojio Sinsinati Sa druge strane srpski as je izgubio...