Senzacija na US openu: Milman šokirao Federera i sprečio spektakl sa Đokovićem!

Australijanac Džon Milman napravio je veliko iznenađenje i plasirao se u četvrtfinale US opena trijumfom nad Rodžerom Federerom. Milman je do trijumfa stigao posle velikog preokreta i strašne borbe u četiri seta, a rezultat je na kraju glasio 3:1 – 3:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:3). Švajcarski as je u prvom setu odigrao, reklo bi se, na svom nivou i lako je izašao na kraj sa autsajderom iz Australije. Međutim, u nastavku sve se promenilo. Milman...