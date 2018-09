Luka Milivojević: Krstajić laže

Beta pre 2 sata

Srpski fudbaler Luka Milivojević izjavio je danas da je osetio potrebu da se javno oglasi "povodom teških izmišljotina" selektora reprezentacije Mladena Krstajića i pomoćnika."Teško je išta reći kad o vama takve laži iznose oni koji bi prvi trebalo da vas zaštite i pruže podršku. Sujeta? Ili možda nešto drugo? Sve to samo zato što sam izneo svoje mišljenje posle jedne utakmice na Svetskom prvenstvu. Dan posle utakmice sa Švajcarskom, na poziv selektora, došao sam na sastanak gde je bio ceo stručni štab. Rekao sam svima u lice šta sam imao o taktici i samom toku utakmice protiv Švajcarske", naveo je Milivojević u pismu javnosti koje je objavio na društvenim mrežama.Milivojević je naveo da su igrači istog dana organizovali sastanak u vezi s porazom od Švajcarske, gde ih je obavestio o sastanku sa stručnim štabom."Moram reći da smo svi bili samokritični i iznosili svoja mišljenja o porazu i šta je moglo bolje. Posle tog poraza ništa nije bilo isto. Nakon poslednjeg treninga pred utakmicu sa Brazilom nas 10-tak igrača, koji smo najviše igrali do tada, napravili smo sastanak sa selektorom, a povod je bio što selektor nije uigravao ekipu za Brazil. Samim tim nismo znali ni tim koji treba da počne utakmicu što je bio presedan. Tim smo saznali bukvalno nekoliko sati pred utakmicu", dodao je.Luka Milivojević je potvrdio da je atmosfera među igračima bila fenomenalna i da nije bilo sukoba i problema unutar ekipe.On je poželeo saigračima mnogo sreće i uspeha u Ligi nacija."Najveća čast od kada igram fudbal mi je bilo igranje za svoju zemlju, ali u ovakvim okolnostima je bolje što ne sarađujem sa ovakvim ljudima koji su spremni na najniže udarce i najgnusnije laži. Nisam imao nameru da se oglašavam jer su ovo stvari koje se drže unutar tima, ali pošto me vuku za jezik i provociraju lažima onda sam rešio da sa svima vama podelim istinu i činjenice", naveo je Milivojević.