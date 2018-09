Đoković u polufinalu Otvorenog prvenstva SAD (VIDEO)

Beta pre 49 minuta

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je prošle noći pobedio Australijanca Džona Milmana sa 6:3, 6:4, 6:4.Đoković se u svoje 11. uzastopno polufinale na Ju Es Openu plasirao posle dva sata i 48 minuta igre.Srpski teniser jeste slavio u tri seta i sprečio Australijanca da napravi novo iznenađenje na turniru, ali nije lako stigao do pobede. On je iskoristio samo četiri od 20 brejk prilika koje su mu se ukazale, a napravio je čak 53 neiznuđene greške."Sve čestitke Džonu, još jednom je pokazao da je izuzetan borac. Odigrao je neverovatan turnir, prvo četvrtfinale grend slema posle onakve pobede protiv Federera. I danas su nam velike probleme zadavali teški uslovi i visoka vlažnost vazduha. Uspeo sam i ovog puta da ih nađačam i slavim", rekao je Đoković posle meča.Đoković je dobro počeo meč, poveo je sa 3:0, mogao je potom do brejka i u šestom gemu, ali je Milman uspeo da spasi četiri brejk lopte. Ipak, taj jedan brejk je bio dovoljan nekada najboljem teniseru sveta za prednost od 1:0.Srpski teniser je na početku drugog seta, u prvom gemu, propustio četiri prilike da oduzme servis protivniku, nakon čega je Milman podigao nivo igre pa je Đoković novu priliku za brejk dočekao u devetom gemu. Đoković je tada iskoristio treću brejk loptu, da bi u narednom gemu bio siguran na svoj servis za 2:0.Đoković je i trećem setu prvi napravio brejk, poveo je sa 2:1, ali se Australijanac vratio u šestom i izjednačio na 3:3. Ključni trenutak seta bio je deveti gem kada je srpski teniser iskoristio treću brejk loptu i posle svog servis gema došao do 67. pobede na terenima Flešing Medouza.Trenutno šesti teniser sveta će se za plasman u polufinale boriti protiv Japanca Keija Nišikorija, koji je u četvrtfinalu eliminisao Hrvata Marina Čilića u pet setova.U međusobnim duelima Đoković protiv Japanca vodi 14:2.Drugi polufinalni par čine Španac Rafael Nadal i Argentinac Huan Martin del Potro.