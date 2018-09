Nišikori čeka Đokovića u polufinalu Ju Es opena

Beta pre 1 sat

Japanski teniser Kei Nišikori plasirao se u polufinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je večeras u pet setova pobedio Hrvata Marina Čilića, 2:6, 6:4, 7:6 (5), 4:6 i 6:4.U njihovom 15. međusobnom duelu, Nišikori je do devete pobede došao posle četiri sata i 12 minuta igre.Nišikori će u polufinalu Ju Es opena igrati protiv boljeg iz duela između Novaka Đokovića i Australijanca Džona Milmana.Meč između Japanca i Hrvata na Centralnom terenu doneo je mnogo preokreta i neizvesnosti. Čilić je u prvom delu meča delovao kao bolji rival, ali je ipak u završnici drugog seta i pored brejka prednosti, došlo do velikog pad, što je Nišikori iskoristio, preokrenuo i izjednačio na 1:1 u setovima.U istom ritmu nastavio je Japanac i na početku trećeg seta, stekao je brejk prednosti, ali je onda Čilić uspeo da uzvrati i taj period odvede u taj-brejk.Odlučujući gem trećeg seta je posle velikih grešaka Čilića, pre svega na servisu, pripao Japancu rezultatom 7:5.Čilić i pored zaostatka nije posustao, podigao je nivo igre, pa je uspeo da dođe do izjednačenja u setovima.Nišikori je bolje počeo odlučujući set, oduzeo je servis protivniku, ali je Čilić sredinom uspeo da se vrati. To je ipak bilo sve od Hrvatskog tenisera, pošto je u 10. gemu Nišikori još jednom uspeo da mu oduzme servis i izbori plasman u polufinale.