Kraj: Đoković-Del Potro 6:3, 7:6, 6:3

Tako to rade veliki šampioni! Novak Đoković je kralj Ju-Es opena! Posle velike borbe i tri sata i 11 minuta igre je savladao dobrog prijatelja Huana Martina Del Potra - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. U kakvom su odnosu je moglo da se vidi i po završetku kada je srpski igrač izdvojio vreme da popriča sa njim i da smiri uplakanog Argentinca. Pronašao je srpski as rešenje za "projektile" protivnika, odigrao odlično i stigao do trećeg pehara u Njujorku,...