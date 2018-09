Vaterpolisti Srbije bez finala Svetskog kupa

Beta pre 2 sata

Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Svetskog kupa u Berlinu, pošto su danas u polufinalu izgubili od Mađarske sa 12:11 (1:3, 5:3, 3:3, 3:2).Najefikasniji u redovima Srbije bio je Gavril Subotić sa tri gola, dok su po dva postigli Viktor i Strahinja Rašović. U strelce su se upisali i Dušan Mandić, Sava Ranđelović, Radomir Drašović i Nikola Jakšić.Mađarsku je do pobede vodio Bence Batori sa tri gola.Srbija je uz dva gola Subotića i Jakšića posle prve deonice imala prednost od 3:1, ali je Mađarska do poluvremena uspela da izjednači (6:6).Posle izjednačene treće četvrtine u kojoj se igralo gol za gol, Mađraska je u finišu poslednje stigla do odlučujućih dva gola prednosti.Strahinja Rašović je 39 sekundi pre kraja smanjio na 11:12, a potom je Srbija imala i napad za izjednačenje. Golman Dimitrije Rističević je oprobao šut sekund pre kraja meča, ali nije bio precizan.Srbija će sutra igrati meč za treće mesto protiv poražene ekipe iz drugog polufinala u kojem se sastaju Australija i Nemačka.