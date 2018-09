Vajnaldum postigao prvi gol na gostovanju u PL

Ukupno osam golova je do sada u karijeri za Liverpul postigao Žoržinjo Vajnaldum, a zanimljivo da su svi bili baš na "Enfildu". Danas je postigao i deveti gol, videli smo to na nekom drugom stadionu i to na "Vembliju" gde danas Liverpul gostuje Totenhemu. Ekipa Jirgena Klopa je povela sa 1:0 golom koji je glavom postigao holandski reprezentativac, pogledajte OVDE na koji način. Inače, ovo je bio 55. šut ka golu protivnika na gostovanjima...