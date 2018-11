Na Marakani "podložili" pred gostovanje Napoliju!

Fudbaleri i navijači Crvene zvezde broje sitno do utakmice sa Napolijem koja će odlučiti o daljim evropskim ambicijama crveno-belih u tekućoj sezoni. Zvezda uoči poslednja dva kola ima četiri boda i to joj daje za pravo da se nada ostanku u Evropi, a u sredu ćemo saznati hoće li ta nada živeti do poslednjeg minuta duela šestog kola. Prvog radnog dana nove nedelje, a dan pred polazak za Napulj, na zvaničnom Instagramu FK Crvena zvezda...