Milojević zadovoljan jer se popravlja zdravstveno stanje u ekipi

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je zadovoljan pošto se popravlja zdravstveno stanje u ekipi, pred zgusnut raspored na kraju jesenjeg dela sezone, a uoči prve utakmice u tom nizu, protiv Voždovca u Super ligi Srbije."Očekuje nas dobra utakmica sa protivnikom koji je godinama u samom vrhu našeg fudbala. Pozicija na tabeli ne prikazuje pravu snagu i vrednost Voždovca. To je ekipa sa iskusnim igračima i povratnicima iz inostranstva. Voždovac je stabilan superligaš koji treba da se nađe među osam ekipa za plej-of i verujem da će tako i biti. U pitanju je respektabilan klub čiji su principi u igri unapređeni dolaskom trenera Dragana Aničića, a našeg igrača Andriju Lukovića mogu da okarakterišem kao nosioca igre", rekao je Milojević.Fudbaleri Zvezde igraju u nedelju od 18 časova na svom stadionu protiv Voždovca, utakmicu 18. kola Super lige Srbije. Zvezda je prva na tabeli sa 47 bodova, a Voždovac zauzima 12. mesto sa 16."Stalno ponavljam da nam je prioritet domaće prvenstvo. Ostale su još dve nedelje do kraja polusezone i čekaju nas jako teški izazovi. Što se tiče kadrovskog stanja, Dušan Jovančić i Milan Pavkov mogu da konkurišu za sastav, a oporavak ostalih povređenih igrača dobro napreduje i to je radosna vest za mene. Očekujem ih sve na okupu u narednim danima. Nekoliko njih izlazi iz povreda, počeli su sa treninzima, samo je pitanje da li je vreme da počnu da igraju od početka ili da uđu sa klupe", naveo je Milojević.Posle utakmice sa Voždovcem, Zvezda će u sredu igrati protiv Spartaka u Subotici, narednog vikenda će dočekati Napredak, a u utorak će biti domaćin Pari Sen Žermenu u poslednjem kolu grupne faze Lige šampiona."Napravićemo i sa doktorskim timom procenu kakva opterećenja igrači koji se vraćaju iz povreda mogu da izdrže i tako ćemo se i ponašati. Ova dva dana su bila baš hladna, još danas je temperatura u minisu, ali pošto sam dobar meteorolog znam da će već sutra biti u plusu i očekujem dobre uslove za igru", dodao je trener Zvezde.Na stadionu "Rajko Mitić" rade grejači terena, a Milojević je rekao da ga to raduje."Mnogo je lepše igrati na brzim terenima, lopta se bolje kreće, sve je drugačije i nadam se da će u skorijoj budućnosti biti grejača i na ostalim terenima Super lige. U našem fudbalu postoji problem sa infrastrukturom i u tom pravcu treba više razmišljati. Igramo mnogo utakmica i kvalitet fudbala će biti na većem nivou. Jednostavno, povrede se manje-više i dešavanju zbog čestih promena podloga na kojima igramo, jer kod igrača iziskuju drugačije napore i adaptaciju mišića", rekao je Milojević.Zvezda je u sredu izgubila od Napolija sa 1:3, u Ligi šampiona, a Milojević se osvrnuo na podatak da je njegova ekipa u četiri od pet utakmica u tom takmičenju pretrčala više od protivnika."Imamo dobar stručni štab i ljude koji se bave analitikom, pa imam sve potrebne podatke. Raduje me to što smo se tako prikazali u Ligi šampiona, a više pretrčanih kilometara i jeste cena povređenih igrača. Možda je moglo i manje da ih bude, ali dobro je da se ne radi o većem broju povreda. Više pretrčanih kilometara jasno pokazuje kakvi se napori iziskuju kod igrača, a oni svi odlično rade i vrlo su motivisani", naveo je Milojević.