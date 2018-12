NBA: ‘Tripl-dabl’ i tri pogođena šuta za pobedu Nikole Jokića – najbolji tim lige je na kolenima! (video)

Nikola Jokić doveo je Denver Nagetse do prvog mesta na zapadnoj konferenciji NBA lige. Denver je u noći između ponedeljka i utorka za rivala imao tim sa najboljim skorom u SAD, ali kada je srpski as raspoložen, svako je u opasnosti da položi oružje. To su noćas učinili i Kajl Lauri i drugovi. Toronto je poražen od Denvera rezultatom 106:103, a najveći krivac je Nikola Jokić koji je ostvario ‘tripl-dabl’, ali i pogodio poslednja tri šuta na...