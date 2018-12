NBA: Ni dabl-dabl Jokića nije pomogao Nagetsima, Sakramento do 13. pobede uz dobre role Srba (video)

Noćas su na terenima najjače košarkaške lige na planeti bila trojica srpskih igrača. Jokićev Denver je izgubio od Šarlota sa 113:107, dok je Sakramento rezultatom 129:110 porazio Klivlend. Nagetsi su svega jednu deonicu bili ravnopravan rival Hornetsima, i to prvu kada se igrao egal. Već od starta druge krenula je serija Šarlota i prednost koju ta ekipa nije ispuštala do kraja utakmice. Pred poluvreme bilo je i maksimalnih plus 16, a jedino je...