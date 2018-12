Tuhel zna recept za rušenje "neosvojive tvrđave"

Crvena zvezda i Pari Sen Žermen igraće sutra na stadionu "Rajko Mitić" u šestom kolu Grupe C Lige šampiona. " Napad je naša strategija, moraćemo da imamo što veći posed lopte, to je fudbal. Ali, moramo da iskoristimo posed lopte u opasnim situacijama. Bitno je da vršimo kontrapresing, to smo uspešno primenili u prvoj utakmici protiv Crvene zvezde. Svesni smo da će ovde biti potpuno drugačije, ali moraćemo da napadamo", rekao je Tuhel...