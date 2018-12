Kraj: Crvena zvezda – PSŽ 1:4

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Pari Sen Žermen u poslednjem kolu grupe C Lige šampiona. Biće to oproštaj crveno-belih od elitnog takmičenja, ali nada da proleće mogu dočekati u Evropi još uvek postoji. Ipak, za to im je potrebna nova senzacija na stadionu ''Rajko Mitić'' i pobeda nad, trenutno, drugim najskupljim timom na svetu, kao i trijumf Napolija u Liverpulu. Za Parižane je pobeda imperativ, došli su u Beograd po sva tri boda i sve...