Morinjo podneo ostavku u Mančester junajtedu

Beta pre 7 sati

Portugalski stručnjak Žoze Morinjo nije više trener fudbalera Mančester junajteda, potvrdio je danas klub sa Old Traforda.Kako se navodi na klupskom sajtu, Morinjo je odlučio da napusti klub posle dve i po godine. On se na ovaj korak odlučio usled sve većeg pritiska navijača i igrača koji su nezadovoljni rezultatima, ali i prilikama u ekipi.Mančester se u saopštenju zahvalio Morinju na svemu i poželeo mu uspešan nastavak karijere.Klub navodi da ću uskoro angažovati trenera koji će ekipu predvoditi do kraja sezone.Morinjo je sa Mačester junajtedom osvojio trofeje u FA kupu i Ligi Evropa.