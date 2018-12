Zvezda ubedljiva protiv Galatasaraja

Beta pre 3 sata

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Istanbulu Galatasaraj sa 100:83 (24:26, 25:16, 30:26, 21:15) u poslednjem 10. kolu Grupe A Evrokupa.Utakmica između Galatasaraja i Zvezde u Istanbulu nije imala poseban takmičarski značaj, s obzirom na to da je još ranije obezbedila plasman u Top 16 fazu, a Galatasaraj je ostao bez šanse da se plasira u dalju fazu.Zvezdu je do pobede predvodio Džo Regland sa "dabl-dabl" učinkom od 18 poena i 12 asistencija, dok je najefikasniji bio Bili Beron sa 20, a Boriša Simanić ubacio je 17.U ekipi Galatasaraja istakao se Najdžel Hejs sa 30 poena, dok je Taj Vebster ubacio 14.Galatasaraj je u prvoj četvrtini pružio jak otpor crveno-belima, ekipe su se smenjivalje u vođstvu, ali je Zvezda od druge četvrtine bila izuzetno raspoložena u napadu, sa odličnim procentom šuta iz igre.I pored nešto lošije odbrane, Zvezda je bila šuterski raspoložena, gradila je prednost i na kraju došla do ubedljivog trijumfa.Zvezda je na trećem mestu Grupe A sa skorom 6/4, a od Nove godine će u Top 16 fazi igrati u Grupi G protiv Malage, Valensije i najverovatnije francuskog Limoža.