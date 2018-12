Oklahoma pobedila Sakramento, 10 poena Bjelice (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Košarkaši Oklahome pobedili su noćas na gostujućem terenu Sakramento sa 132:113 i ostvarili 20. pobedu u NBA ligi.Oklahomu je predvodio Pol Džordž sa 43 poena, 12 skokova i sedam asistencija. On je postigao devet "trojki", uz šut sa linije za slobodna bacanja 9/10.Dobru partiju prikazao je i Rasel Vestbruk, koji je ostvario "tripl dabl" učinak od 19 poena, 17 asistencija i 11 skokova, a imao je i šest ukradenih lopti. To je njegov 112. "tripl dabl" u karijeri.Džerami Grant u pobedi je učestvovao sa 22 poena, a Stiven Adams sa 20 poena i 23 skoka.Oklahoma je tako pobedila osmi put u poslednjih 11 utakmica, a na meču je imala ukupno 66 skokova.U ekipi Sakramenta Badi Hild postigao je 37 poena, što je njegov rekord karijere, a Dearon Foks dodao je 28 poena i 12 skokova. Srpski košarkaš Nemanja Bjelica postigao je 10 poena, uz šest skokova, a Bogdan Bogdanović nije igrao.Finiks je pobedio Boston sa 111:103 i ostvario četvrti vezani trijumf. Sanse su predvodili Devin Buker sa 25 poena i osam asistencija i Deandre Ejton sa 23 poena i 18 skokova.To je četvrta uzastopna pobeda Finiksa, otkako je sezonu počeo skorom 4-24. Poslednji put Finiks je vezao četiri pobede u martu 2015. godine.Kajri Irving je sa 29 poena bio najefikasniji u ekipi iz Bostona, koja je pretrpela drugi uzastopni poraz, posle niza od osam pobeda. Tokom utakmice Aron Bejns slomio je ruku, a Seltiksi su saopštili da će neodređeno vreme odsustvovati sa terena.Hjuston je pobedio Vašington sa 136:118 i postavio rekord NBA lige od 26 postignutih "trojki". Prethodni rekord od 25 "trojki" držao je Klivlend iz utakmice sa Atlantom 3. marta 2017. godine.Džejms Harden predvodio je Roketse sa 35 poena i devet asistencija, Kris Pol postigao je 21 poen uz osam asistencija, a Klint Kapela 20 poena i 12 skokova.Vašington je izgubio šesti put u poslednjih sedam utakmica, a najefikasniji u tom timu bio je Bredli Bil sa 28 poena. Džon Vol postigao je 18 poena uz 12 asistencija, a Trevor Ariza 15 poena.Košarkaši Jute pobedili su Golden Stejt sa 108:103. Džo Ingls predvodio je Jutu sa 20 poena, a Rudi Gober dodao je 17 poena i 15 skokova. U četvrtoj uzastopnoj pobedi na domaćem terenu učestvovali su i Dže Krauder sa 18 i Donovan Mičel sa 15 poena.U ekipi aktuelnog šampiona najefikasniji su bili Stefen Kari sa 32 poena i Kevin Durent sa 30 poena i sedam skokova. To je bio drugi poraz Voriorsa u poslednjih osam utakmica.Toronto je pobedio Indijanu sa 99:96 "trojkom" Freda Vanvleta 25 sekundi pre kraja. Kavaj Leonard je sa 28 poena bio najefikasniji u Torontu, koji je nadoknadio 17 poena zaostatka. Reptorsi su ostali najuspešnija ekipa lige skorom 24 pobeda i devet poraza.U ekipi Indijane, koja je poražena drugi put uzastopno nakon sedam vezanih pobeda, najefikasniji je bio Viktor Oladipo sa 20 poena, a Bojan Bogdanović dodao je 18.U ostalim utakmicama Šarlot je pobedio Klivlend sa 110:99 i prekinuo niz od dva poraza. Filadelfija je pobedila Njujork sa 131:109, dok je Milvoki bio bolji od Nju Orleansa sa 123:115.San Antonio je pobedio Orlando sa 129:90 i ostvario šesti trijumf u poslednjih sedam utakmica, a Detroit je posle produžetka pobedio Minesotu sa 129:123. Portland je pobedio Memfis sa 99:92, a Bruklin je do sedme uzastopne pobede došao protiv Čikaga, 96:93.