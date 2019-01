NBA: Srpski derbi pripao Jokiću, Bjelica i Bogdanović dobri sa druge strane, Harden razbio šampiona (video)

Svega tri utakmice odigrane su u noći između četvrtka i petka, a srpski derbi odigrali su Sakramento i Denver. Kingsi su u ‘Golden centru’ dočekali Nagetse koji su u uzbudljivom meču slavili sa 117:113. Bio je to meč u kom je Sakramento većim delom imao prednost i to do 15 poena razlike 70:55, ali je Denver pred kraj treće četvrtine preokrenuo, a sredinom poslednje deonice stigao do prednosti 100:90. ‘Kraljevi’ su pokušali da se vrate i...