Kokoškov kao Mojsije, čudo u pustinji protiv Jokića! Bogdan "Silni" odveo Kingse do pozitivnog skora!

Iznenađenje u pustinji, najgori su pobedili najbolje. Poslednji tim Zapada, Sansi, srušili su lidera, vodili od prve četvrtine do kraja, nadigrali rivala. Keli Obre Džunior je pokazao da će biti veliko pojačanje za tim Igora Kokoškova, preuzeo je palicu od povređenog Bukera, meč završio sa 26 poena (rekord karijere) i 11 skokova. Top pik, Ejton je dodao 23 poena, uhvatio 13 lopti. Nikola Jokic's double-double couldn't get the #Nuggets over...